Mercato - Portugal : Son transfert à Al-Nassr bientôt officiel ? Cristiano Ronaldo lâche ses vérités

Annoncé avec insistance du côté de l'Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est sorti du silence concernant les rumeurs d'un accord avec Al-Nassr.

Remplaçant face à la Suisse lors de la victoire du Portugal mardi soir, Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler cette semaine. Bien évidemment, le Portugais a fait parler pour son geste d'humeur lors de sa sortie face à la Corée du Sud. Un geste qui lui a probablement coûté sa place dans le onze de départ de Fernando Santos, bien que ce dernier ait dit le contraire après la rencontre, après avoir ouvertement remis en place son capitaine lors de la conférence de presse d'avant match.

CR7 nie en bloc

Mais surtout, c'est l'avenir de Cristiano Ronaldo qui est au centre des débats. Le quintuple Ballon d'Or est toujours libre de tout contrat et même si l'attaquant portugais ne domine plus la planète football, tout le monde veut savoir qui va s'attacher les services de Cristiano Ronaldo. La MLS, la Premier League, l'Arabie Saoudite...les possibles destinations pour CR7 sont nombreuses.

Une d'entre elle se détache toutefois : l'Arabie Saoudite et Al-Nassr. Selon les informations de Marca, c'est même déjà bouclé entre le club saoudien et Cristiano Ronaldo. Un accord sur un contrat de deux ans pour 200 millions d'euros par an a été trouvé entre l'attaquant de 37 ans et le club entraîné par Rudi Garcia d'après la publication espagnole.

Le coup du poker menteur ?

Pourtant, ce n'est pas le son de cloche du Portugais. Cristiano Ronaldo a traversé rapidement la zone mixte du stade Lusail, où se déroulait le match contre la Suisse. Il ne s'est même pas arrêté pour parler aux journalistes, mais il a tout de même répondu à deux questions. La première concernait la nouvelle de l'accord présumé avec le club saoudien Al Nassr. "Non, ce n'est pas vrai", a-t-il dit.

Et il a également parlé de Pelé : "Meilleurs voeux à Pelé, la santé du Roi doit s'améliorer." C'est bien sûr la première réponse qui va retenir l'attention des différents médias. Alors que Marca annonçait un accord, Piers Morgan, qui a été l'auteur de l'interview explosive de Cristiano Ronaldo, avait pour sa part indiqué que cette information était encore une fois fausse.

L'Anglais serait donc mieux informé que le journal espagnol, sauf si Cristiano Ronaldo joue la montre et attend encore le coup de fil d'un club européen avant peut-être d'accepter l'offre mise sur la table par Al-Nassr. Une chose est sûre, l'avenir de Cristiano Ronaldo ne sera pas réglé tant que la Coupe du monde ne sera pas terminée pour le Portugal.