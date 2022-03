Mercato : Pogba dragués par deux clubs de Premier League

Newcastle et Aston Villa sont désireux de s’offrir les services du milieu de terrain français de Manchester United, Paul Pogba.

Pogba, qui a rejoint le club pour une somme astronomique de 100 millions d’euros 2016, est maintenant prêt à changer de tunique. En juin prochain, il sera d’ailleurs libre de le faire puisque son contrat arrivera à expiration. Il y a quelques jours, La Pioche avait d’ailleurs exprimé son mal-être, indiquant ne pas savoir quel était son rôle exact chez les Red Devils.

Pogba suscite de nombreuses convoitises

Selon le quotidien The Sun, deux rivaux nationaux de MU, en l’occurrence Newcastle et Aston Villa, suivent de près la situation du vainqueur du champion du monde en vue d’un éventuel raid.

Les Magpies, boostés par les injections financières de leurs nouveaux propriétaires, devraient à nouveau débourser de l'argent cet été après leurs emplettes de l’hiver dernier. Et la signature de Pogba serait un énorme coup de leur part, en même temps qu’un message envoyé aux autres cadors du championnat

Villa, quant à lui, s'est quelque peu rajeuni sous la direction de Steven Gerrard mais l’acquisition de Pogba ne serait certainement pas de trop. Le champion du monde apporterait toute son expérience et son savoir-faire à la formation de Birmingham.

A noter que la Juventus, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont, aussi, tous intéressés par l’international tricolore. Des destinations beaucoup plus prestigieuses que celles évoquées plus haut.