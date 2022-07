Mercato : Paulo Dybala s'engage avec l'AS Rome

Libre depuis son départ de la Juventus, Paulo Dybala reste en Serie A. Il s'est engagé avec l'AS Rome de José Mourinho.

La telenovela est officiellement terminée. Après des semaines d'incertitude, Paulo Dybala a trouvé sa nouvelle maison, toujours en Italie mais en passant de Turin à Rome.

Paulo Dybala a signé pour la Roma sur un transfert gratuit, l'attaquant argentin ayant choisi de rejoindre José Mourinho au Stadio Olimpico après des mois de spéculation sur son avenir.

Trois ans à Rome

La carrière de Dybala, qui a duré sept ans à la Juventus, a pris fin à l'expiration de son contrat en juin, mais il restera en Italie avec les Giallorossi.

Les supporters de la Roma espèrent que Dybala pourra faire passer l'équipe de Mourinho au niveau supérieur en 2022-23, le manager portugais étant désireux de ramener le club en Ligue des champions après le succès en League Europa Conférence la saison dernière.

Dybala a signé un contrat de trois ans au Stadio Olimpico, ce qui lui permet de rester un joueur de la Roma jusqu'à l'été 2025. Il devrait toucher un salaire d'environ 6 millions d'euros par an.

En début d'année, de nombreux clubs de premier plan étaient liés à Dybala, notamment Arsenal, Chelsea, Manchester United et Tottenham.

L'Inter, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Milan et le Bayern Munich avaient également fait part de leur intérêt pour le joueur de 28 ans, mais Mourinho a réussi à le convaincre que la Roma était le meilleur endroit pour poursuivre sa carrière.

L'entraîneur des Giallorossi aurait joué un rôle clé dans la négociation de l'accord pour Dybala, qui devrait être opérationnel pour son nouveau club lors de l'ouverture de la campagne 2022-23 contre la Salernitana le 14 août.

Un mercato agité pour la Roma

Après Mile Svilar, Nemanja Matic et Zeki Celik, Dybala est la quatrième recrue estivale de la Roma, tandis que Henrikh Mkhitaryan, Alessandro Florenzi et Cengiz Under ont tous quitté le club.

Mourinho a admis que des investissements supplémentaires seront nécessaires pour permettre à son équipe d'entrer dans le top 4 de la Serie A et de disputer l'Europa League, et que Dybala ne sera probablement pas le dernier à franchir les portes du Stadio Olimpico.

Il a été rapporté que l'entraîneur de la Roma a pour priorité de trouver un nouvel ailier, et alors que Goncalo Guedes (Valence) et Domenico Berardi (Sassuolo) ont tous deux été cités, GOAL comprend que Mourinho a d'abord demandé aux responsables du club d'étudier la possibilité d'un accord avec la star de Crystal Palace, Wilfried Zaha.

La Roma serait également en quête de la signature du meneur de jeu espagnol Isco, qui a quitté le Real Madrid le mois dernier, mais elle fait face à la concurrence de Séville.