Mercato : Ousmane Dembélé recale le PSG !

Dans un entretien à un média espagnol, Ousmane Dembélé a confié vouloir rester au Barça et ne souhaite pas partir à Paris.

C’est quasiment devenu une routine du côté du FC Barcelone. Très fréquemment, le futur d’Ousmane Dembélé est remis en question et beaucoup se demandent s’il restera du côté du Camp Nou. Mais cette fois, un élément pourrait changer la donne. Revenu à un très bon niveau depuis un peu plus d’un an et l’arrivée de Xavi, l’international français a gagné la confiance de son nouveau coach et s’est débarrassé de ses pépins physiques. Mais alors qu’il a récemment signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien Rennais a été associé à des rumeurs vers le Paris Saint-Germain, mais cette fois il semble bien décidé à rester.

Dembélé ne veut pas entendre parler du PSG

Dans un entretien accordé à Eleven Sports, le champion du monde 2018 a balayé les rumeurs et confirmé son envie de continuer à s’imposer au Barça. « Il y a quatre mois, j’ai signé un nouveau contrat avec Barcelone, et je suis content ici. On va continuer à travailler avec le Barça. Si la tour Eiffel m’intéresse ? Non, je suis bien à Barcelone, il y a un bon cadre de vie, je suis bien aussi avec le coach. J’ai la confiance de l’entraîneur mais aussi des dirigeants. Avec toute cette confiance, je suis bien et heureux », a expliqué l’ancien joueur de Dortmund.

Des déclarations qui devraient faire plaisir aux dirigeants du club catalan, désireux de prolonger leur numéro 7, d’autant que ce dernier aura une clause libératoire à 50 millions d’euros à partir de juin 2023. Le président du Barça Joan Laporta avait d'ailleurs fermement déclaré que le joueur de 25 ans n'était absolument pas à vendre.