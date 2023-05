Mercato OM : L'avenir de Ruslan Malinovskyi interroge

Arrivé cet hiver à l'OM, Ruslan Malinovskyi n'a pas donné réelle satisfaction, de quoi remettre en question son avenir.

Débarqué à l'Olympique de Marseille cet hiver, Ruslan Malinovskyi peine à convaincre par ses performances. L'international ukrainien a pourtant rapidement bénéficié de la confiance d'Igor Tudor avec 22 matches disputés toutes compétitions, pour un maigre bilan statistique (2 buts, une passe décisive) et surtout une influence dans le jeu marseillais loin de celle qui était attendue à son arrivée et à l'Atalanta Bergame.

Malinvoskyi tarde à s'adapter

Et si des sources proches du club, d'après les informations de Foot Mercato, reconnaissent que le bilan de la première moitié de saison du milieu offensif de 30 ans n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui, on remet les choses dans leur contexte avec plusieurs explications à ses difficultés d'adaptation. Dans un premier temps, Malinovskyi est arrivé à l'OM en cours de saison et a dû s'adapter à une nouvelle équipe, un nouvel environnement et un nouveau championnat. D'un point de vue physique, il ne semble pas encore adapté à la méthode Tudor qui demande énormément d'efforts.

Il y a également le contexte de la guerre en Ukraine qui entre en jeu. Le joueur olympien y pense constamment, d'autant qu'une partie de. safamille vit toujours là-bas. Mais à Marseille, on tâche de rester confiants et persuadés qu'avec un peu de temps d'adaptation et une bonne préparation, Malinovskyi pourra montrer l'étendu de son talent au Stade Vélodrome et sur toutes les pelouses de Ligue 1. Pour rappel, il était prêté avec obligation d'achat cette saison et devrait donc signer un contrat jusqu'en 2026 avec le club phocéen.