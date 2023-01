Mercato OM : L'Atlético Madrid s'intéresse à Jonathan Clauss !

En quête d'un latéral droit, l'Atlético Madrid songerait de nouveau à recruter Jonathan Clauss, qui a rejoint l'OM l'été dernier.

Arrivé l'été dernier en provenance du RC Lens, où ses deux premières saisons en Ligue 1 l'ont exposé au grand public et lui ont même ouvert les portes de l'équipe de France, Jonathan Clauss a bien réussi son adaptation à l'Olympique de Marseille. Le pari est pour le moment réussi puisque le piston droit de 30 ans se montre toujours aussi décisif. Avec 8 passes décisives (et un but) toutes compétitions confondues, il est le meilleur passeur de l'OM cette saison, et impacte fortement le jeu de l'équipe d'Igor Tudor.

L'Atlético revient à la charge pour Clauss

Et s'il n'a plus joué depuis trois semaines en raison d'une blessure aux adducteurs, l'ancien Lensois jouit toujours d'une belle cote de popularité. Notamment sur le marché des transferts. D'après les informations de L'Équipe ce mercredi, l'Atlético Madrid s'intéresserait de près à l'international français (6 sélections). Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque les Colchoneros avaient déjà sondé Lens lors des mercatos d'hiver puis d'été 2022.

Et si les Matelassiers sont prêts à proposer un prêt avec une option d'achat "élevée" à l'issue de la saison, il sera difficile de convaincre les dirigeants olympiens, pleinement satisfaits de ce recrutement, mais également le joueur de 30 ans, qui semble se plaire à Marseille sur et en dehors des terrains. Sauf énorme tremblement de Terre, le numéro 7 marseillais devrait bien rester dans la cité phocéenne cet hiver.