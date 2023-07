Mercato - OM : Iliman Ndiaye ne devrait finalement pas signer !

Retournement de situation dans le dossier Iliman Ndiaye, qui ne devrait finalement pas signer à l’Olympique de Marseille.

Face au probable départ d’Alexis Sanchez, dont le contrat a pris fin le 30 juin, l’Olympique de Marseille s’est attaqué à Iliman Ndiaye, avec qui un accord contractuel a récemment été conclu.

«Ça sent très mauvais»

Fan de l’OM, l’attaquant de Sheffield United semblait sur le point de rejoindre la Canebière… mais un retournement de situation a eu lieu selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi.

«Ça sent très mauvais», a expliqué le journaliste de France TV sur Twitter. Le joueur «se pose de plus en plus de questions» car Sheffield pousse pour le convaincre de rester, tout comme sa famille.

Transfert à oublier ?

Selon L’Équipe, l’attaquant aurait même signalé à l’OM son intention de finalement rester dans son club actuel, promu en Premier League. Marseille va devoir chercher un autre attaquant.