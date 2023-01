Mercato - OM : Igor Tudor et Pau Lopez répondent à la piste Ruslan Malinovskyi

Présent en conférence de presse à la veille du match contre Troyes, l'entraîneur et le gardien de l'OM ont évoqué le mercato.

Troisième de Ligue 1 à quatre points du RC Lens, deuxième, l'Olympique de Marseille réalise une belle saison. Toutefois, les Phocéens n'ont pas passé le cut en Ligue des champions et ne joueront plus aucune compétition européenne au printemps. Malgré tout, Marseille cherche à étoffer son effectif et notamment sur le plan offensif avec le départ de Gerson à Flamengo.

"C'était un objectif depuis cet été"

Pour compenser le départ du Brésilien, c'est Rusan Malinovskyi, le puissant gaucher de l'Atalanta qui devrait débarquer sur la Canebière. En conférence de presse avant la rencontre face à Troyes, Igor Tudor a répondu à la très probable arrivée de Rusan Malinovskyi confirmant que le milieu offensif de l'Atalanta va rejoindre les Phocéens dans les prochains jours.

"Ruslan Malinosvkyi, on le voulait cet été, c’était un objectif. On y est parvenu, j’espère que ça sera conclu aujourd’hui. Il est fort dans les trente derniers mètres, une belle vision du jeu, un bon pied, une belle frappe, j’aime sa façon d’interpréter le football. Pour le reste on verra ce qui se passera dans les prochains jours si ce sera un attaquant ou un renfort derrière la pointe", a avancé l'entraîneur de l'OM.

"Une bonne recrue pour nous"

Pau Lopez qui a affronté l'Ukrainien en Italie est également sous le charme : "Je pense que c’est très avancé. J’ai joué contre lui en Italie. C’est un joueur très fort, il frappe très bien au but. C’est un joueur qui peut nous aider dans notre style. C’est un joueur d’une bonne qualité, il court beaucoup sur le terrain, ce sera très bien pour nous".

Outre Rusan Malinovskyi, Igor Tudor a également fait le point sur ses autres joueurs offensifs à commencer par Bamba Dieng, buteur en Coupe de France : "Quand un joueur marque à tous les matchs, un entraîneur ne peut être que content. Il est jeune mais sur la bonne voie. Il attaque bien la profondeur mais il doit être plus serein devant les cages. Ce sont des choses qu'on voit ensemble au quotidien mais il est très attentif."

îneur de l'OM a aussi salué le retour en forme de Cengiz Under, qui risque d'être titulaire en l'absence de Payet : "Cengiz Under ? Je suis très content de lui. Il joue à juste titre et début le début de la préparation, il a eu un déclic. Samedi, il a joué comme si c'était un match de Ligue des Champions. Il est sur la bonne voie, il a compris mes attentes et il veut prouver son statut de titulaire, ça me plait".

