Mercato OM : Aston Villa est prêt à casser sa tirelire pour s’offrir Mattéo Guendouzi

Intéressé par Mattéo Guendouzi, Aston Villa serait prêt à proposer une grosse offre pour l'international français.

Troisième de Ligue 1 avant de se déplacer à Troyes ce mercredi, l’Olympique de Marseille vient de s’offrir les services de Ruslan Malinovskyi sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat à l’issue de la saison. Un renfort de choix pour le club olympien après le départ de Gerson à Flamengo et la grave blessure d’Amine Harit au genou. Mais Igor Tudor, dont le système impose la présence de deux milieux à vocation offensive dans le onze de départ, pourrait bientôt perdre l’un de ses hommes clés.

Aston Villa veut Mattéo Guendouzi

Mardi, L’Équipe révélait en effet qu’un club anglais dont le nom n’avait pas encore été dévoilé s’intéressait de près à Mattéo Guendouzi et que l’OM pourrait le laisser filer en cas de bonne offre. Ce club, c’est Aston Villa, décidément attiré par les milieux marseillais après avoir recruté Morgan Sanson en janvier 2021 et Boubacar Kamara à l'été 2022. Et selon les informations de RMC Sport, les Villans sont prêts à faire des folies pour s’offrir l’international français (7 sélections, un but).

40 millions d'euros pour Guendouzi ?

D’après Fabrice Hawkins, l’actuel 11e de Premier League serait sur le point de proposer une première offre à hauteur de 30 millions d’euros et pourrait même faire monter cette somme jusqu’à 40 millions d’euros, en comptant des bonus. De son côté, l’entraîneur d’Aston Villa Unai Emery serait en contact avec le milieu de 23 ans pour essayer de le convaincre de rejoindre son équipe. Les dirigeants olympiens pourraient quant à eux être tentés de se séparer de leur numéro 6 si une belle offre leur parvenait.