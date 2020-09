Mercato - OM : André Villas-Boas a choisi son attaquant, mais…

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais a révélé qu’un choix avait été fait pour l’attaquant, qu’il espère recruter sur ce mercato.

André Villas-Boas a choisi ! À la recherche d’un attaquant sur ce mercato estival, l’entraîneur de l’ travaille en étroite collaboration avec son directeur sportif, Pablo Longoria, et une cible se détache parmi les autres.

Problème : l’identité du joueur reste inconnue ! "J'espère, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, faire arriver l'attaquant qu'on a choisi. Sur ce mercato ? Oui j'espère, si tout se passe bien", a réagi AVB en conférence de presse ce samedi.

AVB écarte l’

Plusieurs noms sortis dans la presse, et ils viennent tous… de : Lucas Alario et Joel Pohjanpal du , et Yussuf Poulsen de Leipzig. Mais d’après Villas-Boas, aucun des trois ne viendra : "Une piste chaude ? Je ne sais pas (rires) ! En Allemagne ? Non", a tranché le Portugais.

Plus d'équipes

Après avoir également tordu le coup à la rumeur Emmanuel Dennis (Bruges), Villas-Boas a reconnu que l’OM avait lâché l’affaire pour El Bilal Touré de Reims : "Ce n'est pas possible, on était intéressé par lui. Il était dans notre liste déjà l'an dernier, même quand il a démarré pour Reims. C'est difficile, un joueur intéressant que j'apprécie beaucoup mais ce n'est pas lui", a-t-il conclu. Qui sera l’heureux élu ?