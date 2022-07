MERCATO – OL : Plusieurs joueurs poussés vers la sortie

Plusieurs joueurs de l'OL ne faisant plus partie des plans de Peter Bosz sont poussés vers la sortie.

Après une saison 2021-2022 très compliquée, l'OL souhaite reprendre sa marche en avant vers les sommets de la Ligue 1. Pour cela, Peter Bosz, l'entraîneur de l'équipe lyonnaise, aimerait se séparer de plusieurs joueurs qui n'entrent plus dans ses plans comme le révèle L'Equipe.

Kadewere très courtisé

Le premier joueur de l'OL poussé vers la sortie est Tino Kadewere. L'attaquant zimbabwéen serait dans le viseur d'une dizaine de clubs, en Ligue 1 et à l'étranger.

Selon L'Equipe, la piste la plus sérieuse le mènerait à Strasbourg. Le club alsacien attendrait de vendre Ludovic Ajorque au Hertha Berlin avant de passer à l'offensive pour Kadewere. L'OL et le RCSA pourrait se mettre d'accord pour un transfert avoisinant les 7 ou 8 millions d'euros.

Dembélé victime de l'arrivée de Lacazette

Moussa Dembélé (26 ans) n'a pas démérité la saison dernière en marquant 21 buts en Ligue 1. Mais avec le retour d'Alexandre Lacazette à l'OL, Dembélé fait désormais office de doublure aux yeux de Bosz.

L'Equipe explique que l'attaquant s'est entretenu avec les dirigeants olympiens au sujet de sa situation et qu'il ne cherchera pas à quitter l'OL à tout prix, estimant qu'il peut faire changer d'avis Bosz. De plus, à un an de la fin de son contrat, le joueur sait qu'il sera en position de force l'été prochain pour séduire de nombreux clubs.

Dubois intéresse Fulham

Le latéral droit de 27 ans a perdu sa place de titulaire à l'OL au profit de Malo Gusto. S'il veut convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour le Mondial au Qatar, Léo Dubois (13 sélections) va devoir retrouver du temps de jeu.

Fulham est venu au renseignement pour un prêt mais l'OL préfère transférer définitivement son joueur.

Aouar avec Fekir au Betis ?

En 2020, l'OL se hissait en demi-finale de la Ligue des champions en éliminant la Juventus et Manchester City. A ce moment-là, la cote d'Aouar était au plus haut. Mais l'OL s'est montré trop gourmand (réclamant 60 millions d'euros pour son milieu de terrain) et aujourd'hui, l'international français, âgé de 24 ans, ne vaudrait plus que 15 millions d'euros.

Un club est pourtant très intéressé : le Betis Séville. Le club espagnol, enchanté par les performances de Nabil Fekir (recruté en provenance de Lyon en 2019) aimerait récidiver. Le directeur sportif sévillan s'est même rendu à Lyon pour négocier le transfert d'Aouar.

L'Equipe précise cependant que le joueur préfère réserver sa réponse, attendant de voir si des clubs anglais se manifestent.

L'article continue ci-dessous

Boateng ne veut pas être remplaçant

L'été dernier, Peter Bosz avait convaincu en personne Jérôme Boateng de rejoindre l'OL après avoir été laissé libre par le Bayern Munich.

Mais le champion du monde 2014 n'a pas été à la hauteur des attentes et Bosz préfère aligner une charnière Thiago Mendes-Lukeba. Selon L'Equipe, le défenseur central (33 ans) espère regagner une place de titulaire mais pourrait aller voir ailleurs si Bosz le laisse sur le banc. Comme pour Dembélé, il lui reste un an de contrat et sera libre l'été prochain.