Mercato OL : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à l'OL.

OL : les enjeux du mercato d'été 2019

L'OL ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec le retour d'une tête bien connue : Juninho. Véritable légende du club, l'ancien artificier brésilien, promu au poste de directeur sportif, a ramené dans ses bagages son compatriote Sylvinho, qui prend la succession de Bruno Genesio sur le banc. C'est sur ce tandem que Jean-Michel Aulas a misé pour franchir un cap et espérer se rapprocher du dans la hiérarchie hexagonale. Mais l'An I de cette nouvelle ère pourrait s'apparenter à une saison de transition.

Ndombele, la grosse vente espérée

En effet, de nombreux mouvements sont attendus dans le Rhône cet été. Ferland Mendy a ouvert le bal des ventes juteuses. Priorité de Zinédine Zidane à son poste, l'international français a rejoint le pour 48 millions d'euros. Un petit pactole qui laisse une marge à l'OL pour trouver son successeur après l'arrivée du jeune Héritier Deyonge, qui sera amené à renforcer la réserve dans un premier temps. Parmi les latéraux gauches sondés, les noms de Diego Palacios (Willem II), Ruben Vinagre ( ), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Youssouf Koné ( ) et même Lucas Digne (Lille) sont revenus.

L'autre chantier important concerne le milieu de terrain. Deux ans après son arrivée, Tanguy Ndombele devrait plier bagage cet été. Jean-Michel Aulas a clairement ouvert la porte pour le milieu international français, qui représente aujourd'hui la plus forte valeur marchande de l'OL. La cote de l'ancien joueur d'Amiens n'a cessé de grimper, notamment en , où certains médias l'annoncent proche de . Et si son compère Houssem Aouar ne devrait pas quitter cet été, Juninho et Sylvinho prospectent dans ce secteur de jeu. Le jeune milieu de terrain de Santos Jean Lucas devrait être la première recrue dans l'entrejeu, une zone où les rumeurs englobent plusieurs profils, des milieux récupérateurs (Nzonzi, Luiz Gustavo) à d'autres joueurs plus créatifs (Ceballos). Mais le gros coup de ce mercato lyonnais pourrait être Thiago Mendes, le Brésilien de Lille, auteur de deux saisons pleines avec le LOSC dans tous les contextes.

L'article continue ci-dessous

Plusieurs cadres dans le flou

Après ces postes bien identifiés (latéral gauche, milieu défensif), l'Olympique Lyonnais abordera la suite en scrutant les opportunités du marché et en répondant aux besoins que ses ventes appelleront. Peu d'éléments clés de l'effectif actuel sont assurés de rester dans le Rhône. Moussa Dembélé en fait partie, lui qui a confirmé son désir de s'inscrire dans la durée. Pour le reste, la tendance est à un départ pour Nabil Fekir, qui a un bon de sortie après une saison post-Mondial très contrastée.

Les situations de Memphis Depay et Bertrand Traoré restent également indécises, tout comme celle du Brésilien Marcelo. Enfin, les négociations difficiles pour une prolongation de contrat d'Anthony Lopes n'excluent pas l'hypothèse d'un départ du gardien portugais. Une chose est sûre : l'OL devrait continuer à sonder les joueurs d'expérience de calibre international qui sont sur le marché, à l'image de Laurent Koscielny. Les supporters des Gones peuvent s'attendre à un OL new look pour aborder la saison prochaine...

OL : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Ferland Mendy Défenseur latéral gauche Real Madrid ( ) Jordan Ferri Milieu relayeur ( ) Christopher Martins Pereira Milieu défensif Berne ( ) Elisha Owusu Milieu défensif La Gantoise ( )

OL : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Tanguy Ndombele Milieu relayeur Tottenham (Angleterre), ( ) Nabil Fekir Attaquant (Angleterre) Jérémy Morel Défenseur central Brest ( ) Anthony Lopes Gardien ( ) Marcelo Défenseur central ( ) Bertrand Traoré Attaquant (Angleterre) Memphis Depay Attaquant Liverpool (Angleterre) Kenny Tete Défenseur latéral (Portugal)

OL : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Ciprian Tatarusanu Gardien (Ligue 1), fin de contrat Christopher Martins Pereira Milieu défensif ( ), retour de prêt Jordan Ferri Milieu relayeur Nîmes (Ligue 1), retour de prêt Héritier Deyonge Défenseur latéral gauche Eindhoven ( )

OL : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019