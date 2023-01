Mercato OL : Chelsea prépare une nouvelle offre démentielle pour Malo Gusto

Après une première offre lundi, Chelsea pourrait encore augmenter le prix pour s'attacher les services de Malo Gusto.

Malgré près de 200 millions d'euros déjà dépensés, Chelsea ne semble pas décidé à s'arrêter sur ce mercato d'hiver. Après Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile, Joao Félix ou encore Noni Madueke, le club londonien n'en finit plus d'affoler les compteurs et n'aurait pas fini de se renforcer. Alors qu'ils essaient encore de convaincre Benfica de leur lâcher Enzo Fernandez, leur priorité depuis la Coupe du mode, les Blues s'intéressent de près à Malo Gusto (19 ans), latéral droit de l'Olympique Lyonnais.

Chelsea s'attaque à Malo Gusto

D'après les informations de Foot Mercato, le club anglais aurait lancé sa première offensive lundi en proposant 20 millions d'euros au club rhodanien, une offre refusée par ce dernier. Mais les Lyonnais pourraient avoir du mal à le retenir plus longtemps. Le joueur de 19 ans s'est vu proposer un contrat plus qu'intéressant et surtout des promesses sportives qui laissent rêveur. D'autant que Reece James est toujours blessé et que César Azpilicueta ne convient pas pleinement à Graham Potter. Il serait donc assuré d'avoir un rôle important dès son arrivée, avec la perspective d'un huitième de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund en février.

Toujours d'après Foot Mercato, Chelsea serait déjà sur le point de revenir à la charge et préparerait cette fois-ci une offre se situant entre 30 et 40 millions d'euros. Une situation délicate pour l'OL qui n'a pas de réelle solution pour remplacer l'international espoir français et espère pouvoir le conserver sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison. Mais le champion d'Europe 2021 compte bien profiter des talents du latéral lyonnais lors de la deuxième partie de saison, et Lyon n'est pas réellement en position de force.