MERCATO | OFFICIEL - Ndombele prêté au Napoli

Après la Ligue 1 et la Premier League, Tanguy Ndombele va découvrir la Serie A : il est prêté pour une saison au Napoli.

C'est désormais officiel, Tanguy Ndombele est un joueur du Napoli. Le milieu de terrain français (7 sélections avec les Bleus), qui ne faisait plus partie des plans d'Antonio Conte à Tottenham, a été prêté pour une saison au club italien.

Il s'agit d'un prêt payant d'un million d'euros avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros.

Agé de 25 ans, Ndombele a été formé à Amiens avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais en 2017. Il a rejoint les Spurs à l'été 2019. Après deux premières saisons où il a soufflé le chaud et le froid, Ndombele a vécu une saison dernière plus compliquée. Conte ne comptant plus sur lui, Ndombele a ainsi été prêté à l'OL en janvier dernier, mais sans grande réussite.

Au Napoli, il va tenter de relancer sa carrière au sein d'un club qui évoluera en Ligue des champions et qui nourrit de grandes ambitions en Serie A.