Mercato - Nicklas Bendtner rebondit à Copenhague

15 ans après, Nicklas Bendtner revient à Copenhague où il avait effectué une partie de sa formation avant de rejoindre à l'âge de 16 ans, en 2004.

L'avant-centre danois s'est en effet engagé avec le club de la capitale pour une courte durée de quatre mois, jusqu'à la fin de l'année. Il a été recruté pour un million d'euros à Rosenborg, où il a été champion de Norvège.

FC Copenhagen have signed Nicklas Bendtner form Norwegian champions Rosenborg BK on a deal until the end of the year #fcklive https://t.co/HN1mGFL0nL