Mercato : Nice, OM, Rennes… Où jouera Gaëtan Laborde cette saison ?

Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille envisagerait de recruter Gaëtan Laborde, également pisté par Nice, en cette fin de mercato.

Gaëtan Laborde a-t-il marqué son dernier but pour Rennes face à Lens (1-2) samedi dernier ? C’est possible. Car aussi surprenant que cela puisse paraître après son excellente dernière saison, achevée avec 15 buts inscrits en L1, l’attaquant pourrait quitter la Bretagne en cette fin de mercato.

Un an et puis s’en va ?

Un an après son arrivée, donc. Car ses dirigeants ont flairé une excellente affaire du côté de Nice, avec qui un accord a été conclu pour le transfert d’Amine Gouiri en échange de Laborde et 20 millions d’euros. Mais, pour l’instant, le joueur n’a toujours pas donné son accord aux Aiglons…

À lire : Juninho voulait faire venir Sampaoli à l’OL !

Joue-t-il la montre ? Ce n’est pas à exclure, tout d’abord car Laborde n’a jamais manifesté l’envie de quitter Rennes. Et il pourrait aussi attendre une offre plus intéressante : Foot Mercato annonce ce mercredi que l’Olympique de Marseille s’intéresse également à l’ancien Bordelais, et pourrait rapidement passer à l’action.

L’OM n’a pas fini son mercato

Car l’OM n’a pas encore bouclé son mercato. Un milieu offensif, probablement Ruslan Malinovskyi, pourrait encore arriver. Et un attaquant, donc, mais avant cela, Marseille doit vendre Cédric Bakambu ou Bamba Dieng, courtisé par Lorient. Affaire(s) à suivre.