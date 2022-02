Mercato - Nice : Delort confirme l'approche de deux cadors de Ligue 1 l'été dernier

Andy Delort avait l'embarras du choix l'été dernier. Brillant lors des dernières saisons avec Montpellier, l'attaquant franco-algérien était désiré par plusieurs clubs dont l'OGC Nice où il a décidé de signer pour donner une autre tournure à sa carrière. Pourtant, Andy Delort aurait pu viser encore plus haut en s'engageant pour l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais, comme il l'a confirmé au micro de RMC Sport dans Rothen s'enflamme.

Delort heureux de son choix

"Tu nous confirmes que l’OM était sur toi ?” - “Oui, oui”. -Lyon aussi ?” - “Il y a eu Lyon aussi, oui. Tu as les bonnes infos", a confirmé Andy Delort répondant à Jérôme Rothen. "Je suis très content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien", a ajouté l'attaquant de l'OGC Nice.

Nice-Angers : Kluivert offre la victoire aux Aiglons

L'international algérien est revenu sur son manque de réussite durant une période de la saison avec l'OGC Nice : "Je savais qu'il fallait s'accrocher, s'entraîner. Ça se passe super bien. On est tous les quatre, avec Evann Guessand, dans un bon état d'esprit, prêt à aider le groupe. C'est ce qu'on fait depuis le début de saison. J'ai eu un trou. Un attaquant a toujours une période un peu plus compliquée. C'est ma 13e saison, chaque année c'est pareil. T'as des périodes avec moins de réussite qui durent plus ou moins longtemps".

Delort garde espoir pour l'Algérie

L'avant-centre de l'OGC Nice est conscient que si son équipe veut accrocher une place en Ligue des champions elle devra lâcher moins de points face aux équipes moins bien classées du championnat : "On l'a remarqué, on est mieux dans nos matchs face aux équipes qui sont en haut du classement. À domicile, on a perdu trois ou quatre rencontres, dans lesquelles on n'a pas été dangereux et où on a encaissé des buts. On doutait un peu. À nous de ne plus perdre ces matchs pour essayer de finir le plus haut possible. C'est ce qui fera la différence jusqu'à la fin de saison".

Pourquoi Florian Thauvin n’a pas rejoint le Milan AC ? Son agent répond

L'article continue ci-dessous

Andy Delort en a profité pour revenir sur son absence en sélection nationale et son clash avec Djamel Belmadi qui n'a pas digéré le refus de l'attaquant de jouer la CAN : "Sur le moment, ça m’a fait énormément de mal tout ce qui a été dit. J’ai toujours respecté et je respecterai toujours la sélection et les Algériens. C’était un moment où je sortais de Montpellier et j’arrivais à Nice avec de la concurrence. Maintenant, on verra ce qui se passera dans le futur."

Pour rappel, le sélectionneur des Fennecs avait été assez virulent avec l'attaquant de l'OGC Nice, il y a quelques mois : "C'est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n'a pas de limites. Donc nous on va jouer sous 40° au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : 'C’est bon je suis dispo maintenant ?' C’est doublement nous manquer de respect." Un retour en sélection s'annonce très compliqué pour Andy Delort à moins que Djamel Belmadi ne quitte son poste de sélectionneur à l'avenir.