Mercato : Newcastle s'apprête à passer la seconde

Plutôt discret depuis le début du mercato d'hiver, Newcastle pourrait bientôt s'attaquer à plusieurs joueurs.

Lorsqu'un fond d'investissement saoudien a racheté Newcastle en octobre 2021, les plus grandes stars et pépites du football mondial ont rapidement été associées au nom du club anglais, laissant présager des dépenses folles et pas toujours réfléchies. Mais plutôt que de dépenser à tout va, les Magpies se sont montrés prudents, engageant dans un premier temps Eddie Howe et recrutant à des postes où la nécessité était réelle, sans chercher à attirer des stars (Kieran Trippier, Bruno Guimaraes, Chris Wood, Sven Botman, Nick Pope...). Et le résultat est bluffant. 19èmes de Premier League il y a encore un an, les Toon ont réalisé une deuxième partie de saison canon (38 points sur 57) et finalement terminé 11èmes. Cette saison, les hommes d'Eddie Howe présentent le même bilan comptable et pointent actuellement à la 3ème place.

Newcastle, un mercato à hauteur de ses ambitions ?

Plus ambitieux que jamais, le club le plus au Nord du championnat pourrait bientôt se lâcher sur le mercato. Timide jusque là, Newcastle n'a en effet dépensé que 350 000 euros pour s'attacher les services du jeune australien Garang Kuol. Mais d'après la presse anglaise, les dirigeants pourraient bientôt signer quelques gros chèques afin de renforcer leur effectif.

À commencer par le London Evening Standard, qui évoque ce mardi l'intérêt de Newcastle pour le jeune attaquant de Dortmund Youssoufa Moukoko (18 ans), déjà suivi par des grandes écuries européennes comme Chelsea ou le PSG. Les Noir et Blanc pourraient proposer un salaire de 8 millions d'euros par an à celui qui verra son contrat expirer en juin 2023.

Chelsea comme terrain de chasse ?

De son côté, le Telegraph affirme que l'actuel 3ème de Premier League pourrait piocher du côté de Chelsea pour se renforcer. Au milieu, Ruben Loftus-Cheek et Connor Gallagher figurent dans les petits papiers d'Eddie Howe, au même titre qu'Hakim Ziyech, tous trois n'étant pas des titulaires indiscutables chez les Blues et qui ont vu la concurrence se renforcer avec l'arrivée de Mykhaylo Mudryk et d'autres potentielles recrues d'ici la fin du mercato.

Mais ce n'est pas tout. Le Daily Mail affirme de son côté que Ruben Neves, joueur clé de Wolverhampton, est également ciblé pour renforcer le milieu de terrain, tout comme Malo Gusto au poste de latéral droit, où Trippier n'a pas de réelle doublure. L'Olympique Lyonnais espère récupérer au moins 30 millions d'euros pour le joueur de 19 ans.