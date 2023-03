Mercato : Moussa Diaby serait intéressé par un retour au PSG !

Après quatre saisons au Bayer Leverkusen, Moussa Diaby souhaiterait partir cet été et envisagerait même un retour au PSG.

Non retenu par le Paris Saint-Germain en 2019 malgré une première saison convaincante, Moussa Diaby a plutôt bien négocié le virage en partant en Allemagne lors du mercato estival. Alors qu'il a rejoint le Bayer Leverkusen à l'aube de ses 20 ans, le Parisien de naissance s'est très rapidement imposé dans sa nouvelle équipe et son nouveau championnat. Régulièrement décisif mais également brillant par sa vitesse et sa qualité de percussion, il est vite devenu indiscutable avec le Bayer et ses performances lui ont même ouvert les portes de l'équipe de France en septembre 2021. De quoi lui offrir une belle cote sur le marché des transferts, bien qu'il n'ait pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar.

Moussa Diaby envisage un départ

Et après quatre ans passés Outre-Rhin, l'international français pourrait changer d'air dans les mois à venir. D'après les informations de Sky Germany, le gaucher songerait à partir lors du prochain mercato estival. Auteur d'une autre bonne saison (11 buts, 6 passes décisives en 31 matches), Diaby attire toujours les différents clubs européens et pourrait faire monter les enchères, lui qui disposait déjà de plusieurs prétendants l'été dernier.

Et d'après le média allemand, l'ailier de 23 ans aurait déjà plusieurs idées quant à sa future destination. La Premier League est une option concrète, tout comme un retour au PSG. Formé au club depuis ses 14 ans, Diaby aurait à coeur de s'imposer dans son club formateur, alors que Christophe Galtier cet hiver. Mais alors qu'il lui reste deux ans de contrat, le joueur français pourrait représenter une affaire très couteuse au club de la capitale.