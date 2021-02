Mercato, Monza aimerait Ribéry aux côtés de Balotelli

En fin de contrat dans six mois, Franck Ribéry est dans le viseur de l’AC Monza, où évoluent déjà Balotelli et Boateng.

Un attaque Ribéry - Balotelli - Boateng ? Non, nous ne sommes pas revenus aux début des années 2010 à San Siro et à un rêve de Silvio Berlusconi et Adriano Galliani. Ce désir ne se passera pas du côté du Milan AC qui a été revendu en 2017 par « Il Cavaliere » mais bien à quelques kilomètres de l’antre milanaise.

Ayant pris le contrôle du club de Monza en septembre 2018, les deux anciennes têtes pensantes des Rossoneri ont pour objectif d’amener le petit club lombard jusqu’en Serie A, une première dans l’histoire de l’ACM. Après avoir réussi à monter en Serie B, Monza est bien placé à la mi-saison pour tenter d’accrocher une place dans l’élite.

Il faut dire que Berlusconi et Galliani, ancien administrateur délégué du Milan AC, ne font pas les choses à moitié pour parvenir à cet objectif. N’hésitant pas à mettre des moyens financiers, ils ont réussi à convaincre Mario Balotelli et Kevin-Prince Boateng de descendre d’un étage pour évoluer en Serie B. Le pari est pour le moment réussi mais le duo voit plus grand, il souhaite attirer Ribéry dans ses filets comme nous l’apprend France Football.

Durant le mercato hivernal, Galliani a contacté l’entourage du Français via un intermédiaire, sans suite. Si Monza a depuis recruté Marco D’Alessandro (SPAL), le club italien n’a pas fait un croix sur l’ancien international français et va revenir à la charge l’été prochain. Ayant évolué avec Ribéry à la Fiorentina, Boateng a pour mission de convaincre son ancien partenaire de rester en Italie.

En fin de contrat dans six mois, l’ancien du Bayern Munich n’exclut pas de rempiler avec la Viola, malgré des résultats moyens depuis son arrivée, tout comme faire son retour en Bundesliga. A moins qu’un dernier challenge dans un petit club mais ambitieux ne lui tape dans l’oeil, lui qui a avoué être tombé amoureux de l’Italie.

"Pour le moment, je ne pense qu'à la Fiorentina, je suis important pour l’équipe, avait-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. Mais je n'exclus pas qu'après l'aventure ici, je puisse retourner en Bundesliga. Je ne veux rien exclure."