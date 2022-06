Mercato : Mkhitaryan, de la Roma à l’Inter

Après avoir refusé de prolonger son contrat avec l’AS Roma, le milieu arménien Henrikh Mkhitaryan devrait renforcer les rangs de l’Inter.

Henrikh Mkhitaryan a pris sa décision : l'Arménien a informé la Roma qu'il ne renouvellerait pas son contrat, qui expire le 30 juin, et qu'il serait donc disponible sur le marché sous forme de transfert gratuit.

La Roma perd un vrai taulier

L'Arménien ne veut plus continuer avec les Giallorossi. Nul doute que les conditions d’une prolongation ne lui ont pas convenu. Son avenir se trouve à l'Inter, avec qui son entourage aurait déjà négocié un contrat jusqu'en 2024.

Mkhitaryan dit au revoir à La Louve au bout d’un séjour de trois ans. Trois saisons au cours desquelles il a fait un total de 116 apparitions et marqué 29 buts, qu'il a couronnés par la victoire en Ligue des conférences le 25 mai.

Il est attendu par Simone Inzaghi, qui pourra ainsi compter sur un joueur expérimenté et aguerri, capable de s'adapter parfaitement au rôle de relayeur dans le 3-5-2 des Nerazzurri.

Pour rappel, avant de débarquer en Italie, Mkhitaryan a joué pour des équipes de renom telles que Dortmund, Manchester United et Arsenal. Il a aussi connu un long parcours avec l’Arménie, mais il a pris sa retraite internationale récemment et n’est donc plus concerné que par les joutes en club.