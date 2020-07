Mercato - Miranda quitte Schalke et revient à Barcelone

Juan Miranda fait son retour à Barcelone. Dans un communiqué ce mercredi, le club catalan annonce avoir trouvé un accord avec pour mettre un terme au prêt du latéral gauche qui devait honorer sa deuxième année en .

"Le joueur retournera au dans les prochains jours. Après une saison avec le club de , le défenseur revient au Barça. Il a disputé 11 matches (781 minutes) avec Schalke 04", rappelle le FCB sur son site officiel.

Recruté par Barcelone en 2014 en provenance du , Miranda a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2018/19. Il a participé à un match de contre . L'annonce de son retour ne signifie pas pour autant qu'il restera au club.

Plus d'équipes

❗LATEST NEWS@JMirandaG19 will no longer continue at @s04. https://t.co/HZdu29u3Bc