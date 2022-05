Mercato : Milan passe à l’offensive pour Origi

L'AC Milan va faire une offre à l'attaquant de Liverpool Divock Origi pour qu'il rejoigne ses rangs cet été.

Origi, 27 ans, sera en fin de contrat à la fin de la saison et il devrait quitter Anfield à la recherche de plus de temps de jeu. Milan, de son côté, souhaite rajeunir son attaque veut qu’Olivier Giroud, 35 ans, et Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, n’incarnent plus vraiment l’avenir. Et c’était les deux seuls avant-centres disponibles cette saison.

Selon Gianluca di Marzio, l’actuel leader de la Serie A a déjà parlé aux représentants d’Origi et a demandé au Belge de signer avec eux pour la saison prochaine.

Liverpool ne s’opposera pas à son départ

Au fil des années, Origi a marqué des buts importants pour les Reds, notamment un but dans les arrêts de jeu contre Everton en Premier League en 2018. Les Toffees sont d’ailleurs devenus sa victime préférée. Le Belge a également inscrit deux buts pour Liverpool lors de la victoire 4-0 sur Barcelone en Ligue des champions en 2019.

Cependant, depuis son arrivée à Anfield en 2014, il a passé la majorité de son temps sur le banc, tel un joker de luxe. L’ancien lillois n'a joué que six fois en Premier League cette saison.

En l'état actuel des choses, il est sixième dans la hiérarchie des attaquants derrière Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota, Roberto Firmino et Diaz.

S'exprimant après le but de l'attaquant lors de la victoire 2-0 contre Everton le mois dernier, Jurgen Klopp a prédit qu'Origi "exploserait" dans son prochain club. Il a déclaré : "Un joueur comme lui ne nous manquera jamais, car s'il part, il explosera partout où il ira. C'est un attaquant de classe mondiale, c'est une légende et il restera une légende pour toujours.