Mercato : Milan entre dans la danse pour Mahrez

Riyad Mahrez n’a plus qu’un an de contrat du côté de Manchester City. La prolongation tarde à être paraphée et il y a donc une chance pour que le Fennec bouge à l’issue de la saison en cours. Une hypothèse d’autant plus plausible que le joueur ne manque pas de sollicitations en ce moment.

Il y a quelques jours, un intérêt du PSG avait été évoqué envers l’ancien havrais. Et cette fois c’est l’AC Milan qui est cité comme un prétendant pour l’ailier des Sky Blues.

Mahrez pourrait retrouver Bennacer

Selon le site Foot Mercato, les Rossonerri ont en effet des vues sur l’ailier algérien. Ils pensent à lui afin de renforcer leur secteur offensif, alors qu’il existe toujours des interrogations concernant l’avenir de plusieurs de leurs attaquants en ce moment.

S’il prend la direction de San Siro, Mahrez pourra y retrouver son coéquipier en sélection algérienne, Ismaël Bennacer. Ce dernier fait aujourd’hui partie des cadres de l’équipe lombarde. Il vient d’ailleurs d’y disputer son 100e match.

Un cadre, c’est aussi le statut dont jouit Mahrez à Manchester City. Il y totalise 184 rencontres et 62 buts depuis son arrivée au club depuis 2018. Il serait donc tout de même étonnant de voir les champions d’Angleterre le laisser partir. Pep Guardiola est à même de mettre son véto. Le Catalan n’a aucune envie de se séparer de celui qui est son arme offensive numéro 1 cette saison (23 réalisations réussies).