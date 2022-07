Mercato : Mesut Ozil va rejoindre l'Istanbul Basaksehir

Le meneur de jeu allemand s'est mis d'accord avec Fenerbahçe pour mettre fin à son contrat et va pouvoir s'engager avec l'Istanbul Basaksehir.

Mesut Ozil n'est plus un joueur de Fenerbahçe. Le club d'Istanbul a officialisé la résiliation du contrat avec le fantaisiste turc.

Fin de contrat avec Fenerbahçe

L'ancien meneur de jeu d'Arsenal et du Real Madrid est revenu dans son pays natal en janvier 2021 pour porter le maillot de Fenerbahçe.

Açıklama



Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022

Après un an et demi en jaune et bleu, en effet, la liaison entre l'ancien madrilène et le club s'était encore détériorée, à tel point qu'Ozil s'était retrouvé en marge du club pendant plusieurs mois, en raison de frictions avec l'entraîneur intérimaire Ismail Kartal.

Mais même l'arrivée de Jorge Jesus n'a pas réussi à donner une tournure positive à l'affaire, entraînant l'inévitable rupture entre les parties, le joueur étant désormais officiellement libéré.

Direction Basaksehir pour Ozil

Cependant, son avenir sera toujours en Turquie et, surtout, à Istanbul. Le joueur, en effet, est prêt à finaliser son transfert à Istanbul Basaksehir.

Un changement de maillot qui réalise la prophétie faite par le président Goksel Gumusdag aux micros de " Bild " en 2018 : "Un jour, nos chemins se croiseront à Basaksehir".

Ce jour semble être arrivé.