Mercato : Memphis Depay à l'Atlético Madrid, c'est fait !

Après plusieurs semaines de spéculations, Memphis Depay va s'engager avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2028.

Après plusieurs semaines de rumeurs et de négociations, l'avenir de Memphis Depay va enfin être éclairci. Touché à la cuisse depuis le mois de septembre, l'international néerlandais n'a pu disputer que quatre matches cette saison, et s'il a pu discuter la Coupe du monde avec les Pays-Bas, Xavi ne semble pas vraiment compter sur lui, bien qu'il affirme le contraire, il ne lui a accordé que 75 minutes en cinq matches depuis la reprise.

Depay va rejoindre l'Atlético

Désireux de quitter le Barça pour retrouver du temps de jeu ailleurs, l'ancien Lyonnais a finalement eu gain de cause. Ce mercredi, Fabrizio Romano a mis fin au suspense en annonçant un accord total entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. En fin de contrat en juin prochain, Depay ne coûtera que 3-4 millions d'euros aux Colchoneros, avec qui il s'engagera jusqu'en 2028. Le joueur passé par Manchester United s'envolera bientôt pour Madrid afin d'y passer sa visite médicale. Arrivé du côté du Camp Nou lors du mercato estival 2021, il aura disputé 42 matches, pour 14 buts et 2 passes décisives.

Si un échange avec Yannick Ferreira Carrasco a un temps été évoqué, l'international belge ne devrait pas rejoindre la Catalogne pour le moment.