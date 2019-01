Mercato, Mehdi Benatia va quitter la Juve pour le Qatar

Le défenseur marocain, Mehdi Benatia, est sur le point de quitter la Juventus pour la formation qatarie d'Al-Duhail.

Mehdi Benatia n'est plus apparu sous le maillot de la Juventus depuis le 11 novembre dernier et un duel contre l'AC Milan. Et ce match pourrait bien devenir son dernier sous la tunique bianconera. L'international marocain est en passe d'être transféré vers le Qatar.

Selon Sky Italia, Benatia (31 ans) devrait prendre la direction dans les prochains jours. La direction turinoise aurait s'est résolue à le libérer après avoir bouclé le come-back de l'arrière uruguayen Martin Caceres. L'ex-Marseillais est attendu à Al-Duhail, le club champion de Qatar.

En libérant Benatia à un an et demi de la fin de son bail, la Juve récupère un montant de 14M€. Pour un joueur qui n'entrait plus du tout dans les plans de Massimiliano Allegri, il s'agit d'un joli pactole.

A noter qu'entre ses séjours à la Juventus, et ceux effectués à l'Udinese et à l'AS Roma, le capitaine de la sélection marocaine aura passé six ans et demi dans le championnat italien.