Mercato - Mario Balotelli s'exprime sur son futur : "L'OM peut être une option"

Mario Balotelli a confié qu'il pourrait finalement rester une saison de plus à l'OM alors que son contrat se termine en juin prochain.

Même si son départ cet été ne devrait pas être une surprise, Mario Balotelli a confié qu'il n'excluait pas de continuer son aventure avec l' la saison prochaine.

"Je me suis toujours senti bien ici"

Alors que son contrat se termine en juin prochain, le buteur marseillais a en effet révélé son attachement pour le club phocéen lors d'une interview à J+1 ce dimanche. "Ça peut être une option, pourquoi pas ? Je me suis toujours senti bien ici, pourquoi dire non ?" (...) On verra. Je n'y pense pas encore (à un départ, ndlr). Nous n'avons pas parlé."

Arrivé en provenance de Nice cet hiver, Balotelli avait signé un contrat de 6 mois qui l'engageait jusqu'à la fin de la saison avec l'OM. Bénéficiant d'une année supplémentaire en option, il semble pourtant compliqué de voir l'Italien rester à Marseille sans pouvoir jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine.

Le buteur de 28 ans a notamment inscrit un total de 8 buts en 14 matchs de avec les Olympiens, après être resté muet durant toute la première partie de saison avec l'OGC Nice.