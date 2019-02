Mercato, Marek Hamsik en route pour la Chine

Le milieu slovaque Marek Hamsik s'apprête à quitter son club italien de Naples pour la formation chinoise de Dalian Yifang.

Au bout d'une aventure de douze ans, Marek Hamsik va délaisser son équipe de Napoli. À 31 ans, le milieu slovaque a fait le choix d'un exil en Chine. En plein milieu d'une saison, le capitaine des Partenopei n'a pas pu résister à la proposition lucrative que lui a faite la franchise de Dalian Yifang, 11e de la dernière CSL.

La rumeur d'un départ a commencé à circuler dans la journée de samedi, et elle a été confirmée dans la soirée par l'entraineur des vice-champions d'Italie, Carlo Ancelotti. "Les négociations sont en cours. Nous avons un grand respect pour Marek et s'il veut partir, alors il aura son bon de sortie", a déclaré Il Mister, presque la mort dans l'âme, suite au match disputé contre la Sampdoria (3-0) et durant lequel Hamsik est sorti à la 74e minute sous les applaudissements.

Il percevra 3M€ par an

D'après Sky Sport Italy, les pourparlers sont même déjà terminés et il ne reste plus au joueur qu'à apposer sa signature sur le contrat. Le montant du deal est de 20M€. Le Slovaque s'engagera pour une durée de 3 ans, et percevra un salaire annuel de 3M€.

Le départ (imprévu) de Hamsik a de quoi briser le cœur de tous les tifosi des Partenopei. Du côté de San Paolo, l'ancien de Brescia était considéré comme une véritable légende, surtout depuis qu'il a battu en décembre 2017 le record de buts de Diego Maradona sous le maillot bleu ciel. El Pibe Del Oro s'était arrêté à 115 réalisations (en 259 matches), tandis que Hamsik en a cumulés 121 (en 514 matches).