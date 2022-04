Mercato : Marco Asensio en route pour l’Italie

Le Milan AC a décidé de s’activer l’été prochain et de s’offrir un élément de qualité aux avant-postes, à même d’améliorer son attaque. Marco Asensio, l’ailier du Real Madrid, serait dans le viseur des Rossonerri.

Selon le site Calciomercato.com, Milan a prévu une réunion avec le Real Madrid pour discuter d'un accord potentiel pour Asensio et les Blancos semblent prêts à discuter étant donné le contrat du joueur expire en 2023. Ils doivent le transférer à l’issue de la campagne en cours sous peine de le voir filer libre l’année d’après.

L'article continue ci-dessous

Maldini est fan d’Asensio

La valeur marchande d'Asensio se situe autour de 25 millions d'euros pour le moment, mais les offres qui arriveront dans les semaines à venir - potentiellement de Milan et d'autres clubs - seront de meilleures indications concernant le prix de l’Espagnol.

Les rumeurs concernant Domenico Berardi de Sassuolo et Noa Lang du Club Brugge démontrent également que Milan veut signer un nouveau joueur créatif pour son secteur offensif. Brahim Diaz, Messias et Saelemaekers n’ayant pas vraiment donné satisfaction dans la finition.

Le très probable départ de Castillejo et les incertitudes également liées à l'avenir d'Ante Rebic obligent Maldini et Massara à intervenir et prévoir des arrivées. C’est ce qu’ils ont fait et Marco Asensio émerge donc comme une priorité à leurs yeux.