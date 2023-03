Mercato : Manu Koné prévient le PSG, il veut jouer !

Courtisé par le Paris Saint-Germain, Manu Koné a averti le club de la capitale : s’il vient, c’est pour jouer !

Auteur d’une très belle saison avec le Borussia Mönchengladbach, Manu Koné quittera le club allemand cet été pour rejoindre une formation plus huppée, malgré un contrat qui court jusqu’en 2025. Le prix ? Au moins 50 millions d’euros, à priori, et rares sont ceux qui peuvent aligner une telle somme. Ils seraient trois à vouloir le faire, le Paris Saint-Germain, Manchester United et bien évidemment Chelsea.

Un avertissement clair

Interrogé par le quotidien régional Le Parisien, le milieu de terrain a reconnu un "lien logique" avec le club de la capitale française. "C’est vrai que je suis Parisien. Je suis né et j’ai été formé ici", a raconté auprès de nos confrères celui qui a porté les couleurs du Paris FC et de Boulogne-Billancourt, avant de glisser un avertissement.

"Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserai d’abord à jouer. (…) Pour l’instant je suis à Mönchengladbach. Je vis bien les rumeurs, je ne fais pas attention à tout ce qu’il se dit", a poursuivi l’international Espoirs.

Koné pas affecté par les rumeurs

"C’est plus mon entourage et mes amis, qui m’envoient les articles. C’est une fierté pour eux de voir mon nom associé à de grands clubs, mais moi ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je préfère terminer ma saison tranquillement. Après, il se passera ce qui doit se passer", a conclu Koné dans les colonnes du Parisien.