Mercato : Mandanda d'accord avec Rennes ?

Le gardien historique de l'Olympique de Marseille pourrait quitter le club phocéen cet été et rejoindre le Stade Rennais.

Steve Mandanda sera-t-il toujours un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr, alors que l'international tricolore ne devrait pas être titulaire s'il reste sur la Canebière.

Rennes à la recherche d'un gardien

Selon les informations de L'Equipe, le champion du monde aurait même donné son accord verbal pour rejoindre Rennes lors de ce mercato d'été.

Le club breton est en effet à la recherche d'un portier pour pallier le probable départ d'Alfred Gomis. L'heureux élu pourrait donc s'appeler Steve Mandanda.

Le quotidien affirme néanmoins qu'aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre les deux clubs, le Fenomeno étant sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2024.

Rennes et Marseille seraient donc entrés en négociations pour celui qui a principalement joué le rôle de doublure de Pau Lopez la saison dernière.

Longoria veut deux bons gardiens

Le départ de Jorge Sampaoli, qui avait préféré l'Espagnol au Français en début de saison dernière, aurait pourtant pu rebattre les cartes.

L'article continue ci-dessous

Lors de la présentation à la presse de son successeur, Igor Tudor, Pablo Longoria s'est exprimé sur la situation de l'un des joueurs les plus emblématiques du club.

"Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club", a-t-il assuré.

"On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, deux bons gardiens seront en concurrence. On a eu des conversations sincères."