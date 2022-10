Mercato - Manchester United : Un club disputant la Ligue des champions prêt à offrir une porte de sortie à Cristiano Ronaldo

Dans une impasse à Manchester United, le Portugais pourrait voir son souhait de rejoindre un club jouant la Ligue des champions être exaucé.

Et si Cristiano Ronaldo voyait son souhait exaucé six mois après ? L'été dernier, l'international portugais a réclamé son départ de Manchester United pour rejoindre un club disputant la Ligue des champions. Problème, les Red Devils ne souhaitaient pas forcément s'en séparer et aucun club remplissant ce critère n'a réussi à trouver un accord avec le club anglais.

CR7 parti pour rester en Premier League

Faute de quoi, Cristiano Ronaldo a été réintégré au groupe et a été contraint de rester à Manchester United. Oui mais voilà, après l'actualité brulante de la semaine dernière, il est cette fois-ci peu probable de voir CR7 rester dans le Nord de l'Angleterre. Le divorce semble consumé entre le Portugais, Ten Hag et le club. Le quintuple Ballon d'Or a refusé d'entrer en jeu face à Tottenham et a été écarté du groupe avant le match face à Chelsea.

Si un départ de Manchester United faisait la une ces derniers jours, la destination s'annonçait plutôt exotique pour Cristiano Ronaldo, faute de prétendant sérieux en Europe. Néanmoins, l'international portugais pourrait finalement avoir de la chance et voir cette donnée être totalement bouleversée. En effet, selon les informations du Daily Mail, Chelsea, déjà intéressé par Cristiano Ronaldo l'été dernier, va revenir à la charge.

Boehly obsédé par la piste Ronaldo

Autrement dit au lieu d'être contraint de s'envoler pour la MLS ou un championnat du Golfe, le quintuple Ballon d'Or pourrait tout simplement se voir offrir la chance de rester en Premier League et qui plus est dans un club disputant la Ligue des champions chaque année ou presque et étant en bonne passe pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

D'après les informations du Daily Mail, Todd Boehly, le nouveau propriétaire américain des Blues, souhaite absolument signer l'international portugais en janvier, après la Coupe du monde au Qatar, et serait en relation très étroite avec Jorge Mendes depuis quelques temps. Le nouveau propriétaire de Chelsea n'a pas caché aimer les grands noms du football mondial et veut marquer le coup.

Potter, le dernier obstacle

Pour rappel, il souhaitait déjà recruter Cristiano Ronaldo l'été dernier mais s'était heurté au refus pur et dur de son entraîneur, Thomas Tuchel, débarqué depuis. Si Manchester United ne devrait pas s'opposer au départ de son numéro 7, il faut encore savoir si Graham Potter se rangera du côté de son propriétaire ou lui résistera comme Thomas Tuchel.