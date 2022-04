Mercato : Manchester United se positionne sur Eriksen

Le quotidien britannique Daily Star affirme que Mancheste United a manifesté un intérêt pour la signature de Christian Eriksen lors de la prochaine intersaison.

Cette semaine, le club phare du nord-ouest d’Angleterre a officialisé la venue d’Erik Ten Hag au poste de manager à partir de l’été prochain. Et avec ce changement au niveau de la barre technique, les grandes manœuvres ont déjà commencé au niveau du mercato.

De nombreux renforts sont attendus à Old Trafford lors de la prochaine intersaison. Ten Hag devrait faire venir de nouveaux éléments pour améliorer une équipe d’United en perte de vitesse. Il l’a d’ailleurs admis lors de sa première interview, en indiquant qu’il voudrait avoir un droit de regard sur les transferts.

Ten Hag impressionné par les qualités d’Eriksen

Il se murmure qu’il a placé Eriksen en tête des joueurs à recruter, convaincu qu’il s’agirait d’une acquisition parfaite pour lancer sa révolution chez les géants de la Premier League. Ten Hag a eu la chance de voir Eriksen de près lorsque le joueur s'est entraîné avec son équipe de l'Ajax au début de l'année, lorsque ce dernier poursuivait son rétablissement après son arrêt cardiaque.

Le futur coach d’United a été très impressionné par les qualités de l'ancien milieu de terrain de Tottenham, tout comme le reste des joueurs.

A noter qu’outre MU, Tottenham serait aussi intéressé par l’idée d’enrôler celui qui porte aujourd’hui les couleurs de Brentford. Antonio Conte, le manager des Spurs, a été questionné samedi sur cette perspective. Sa réponse a été la suivante : « J’ai été heureux de voir Christian jouer et de jouer de cette manière. Vous savez très bien que parler maintenant des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe, je pense que c'est un manque de respect pour l'équipe pour laquelle le joueur joue et aussi pour mes joueurs. Mais c'est sûr que j'ai travaillé avec lui pendant deux ans à l'Inter Milan et j'ai apprécié cela. Je suis très heureux de le voir dans cette forme fantastique parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a seulement huit mois. Maintenant, je suis heureux de voir Christian jouer au football à ce type de niveau».