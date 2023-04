Mercato : Manchester United se lance pour Harry Kane

Selon The Telegraph, Manchester United s’est rapproché du président de Tottenham, Daniel Lévy, pour connaître le prix d’Harry Kane.

Où jouera Harry Kane la saison prochaine ? À Tottenham, espèrent sans doute tous les supporters des Spurs. Mais après plusieurs années de bons et loyaux services, le buteur anglais arrive à un an de la fin de son contrat, et il a faim de trophées et de Ligue des Champions.

Kane a faim de trophées et de C1

Les trophées, cela risque d’être compliqué avec Tottenham. La Ligue des Champions également puisque Tottenham, cinquième, accuse si points de retard sur le quatrième Manchester United, malgré deux matchs d’avance après 32 journées…

Cet été, Kane écoutera donc les sollicitations. Et il sera très sollicité. Il l’est d’ailleurs déjà, puisqu’il se murmure en France que le Paris Saint-Germain en a fait une priorité, et également en Allemagne où le Bayern Munich pense à lui pour succéder (un an plus tard) à Robert Lewandowski.

MU a pris de l’avance

Mais un troisième club a pris de l’avance sur les deux autres : Manchester United qui, selon les informations de The Telegraph, aurait approché le président des Spurs, Daniel Lévy, pour connaître le prix de Kane cet été. Une belle manière d’anticiper, pour éventuellement se rabattre sur une autre piste en cas d’impossibilité à boucler celle menant au Britannique.