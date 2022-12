Mercato - Manchester United : Erik Ten Hag voit d'un bon oeil le possible changement de propriétaire

Erik ten Hag se réjouit du possible rachat de Manchester United qui devrait rendre son projet "encore meilleur".

Erik Ten Hag a pris la confiance. Soutenu et conforté pour sa gestion controversée de Cristiano Ronaldo par ses dirigeants, le Néerlandais a désormais le champ libre pour apposer encore un peu plus sa patte chez les Red Devils. Arrivé l'été dernier, Erik Ten Hag a de grandes ambitions et veut aider Manchester United à retrouver sa place au sommet de la Premier League.

"Plus d'argent pour le projet"

Pour y parvenir, le Néerlandais aura besoin de temps mais aussi d'argent. Et avec des moyens supplémentaires, Erik Ten Hag pourrait gagner du temps afin de combler le retard des Red Devils sur les meilleurs clubs du royaume, à commencer par Manchester City, un peu plus rapidement. Et dans cette quête, le Néerlandais attend un petit coup de pouce.

La famille Glazer a clairement fait savoir qu'elle était ouverte aux offres pour les géants de la Premier League, avec de nombreux investisseurs potentiels voulant récupérer la mise. Tout changement de propriétaire devrait permettre de dégager des fonds pour des renforts lors des prochains mercatos, Erik Ten Hag admettant qu'une injection de fonds lui faciliterait la vie dans un rôle d'entraîneur exigeant.

"Une vente ne peut qu'être une bonne chose"

L'entraîneur de Manchester United a raconté à The Athletic ses rencontres avec le directeur général du club, Richard Arnold, et la volonté des Glazers de faire aboutir une vente : "Il a dit qu'ils étaient ouverts et transparents. Nous avons parlé de la culture que nous voulons, nous avons parlé des objectifs, des buts et de la culture et il a confirmé que cela ne changera pas, que ce sera encore mieux parce que plus d'argent sera disponible pour ce projet."

Le tacticien néerlandais Ten Hag a affirmé la nécessité pour Manchester United d'augmenter son pouvoir d'achat afin de pouvoir continuer à rivaliser avec ses rivaux nationaux et européens : "Mes informations sont que ce ne sera que des bonnes choses, car il y aura plus d'investissements possibles, ce qui est bien. Je regarde la concurrence autour de la Premier League. Ils ont tous la possibilité d'investir. C'est une compétition difficile entre sept ou huit clubs."

Manchester United a entamé la pause de la Coupe du monde à la cinquième place du classement de la Premier League, à trois points des quatre premiers avec un match en retard, et devrait se lancer sur le marché des transferts en janvier après avoir pris la décision de libérer Cristiano Ronaldo, cinq fois Ballon d'Or, de son contrat lucratif. Reste à savoir avec quels moyens.