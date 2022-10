Mercato - Manchester United : Cristiano Ronaldo connaît déjà sa future destination

Remplaçant à Manchester United, l'international portugais a de grandes chances de quitter les Red Devils cet hiver et sait où il jouera.

Cristiano Ronaldo et Manchester United, le divorce est proche selon l'ensemble des médias britanniques. Mis à l'écart par Erik Ten Hag et ses dirigeants pour la rencontre face à Chelsea pour avoir refusé d'entrer en jeu face à Tottenham, l'international portugais a fait amende honorable en publique en demandant pardon via un post Instagram, mais le mal est fait.

Un salaire qui pose problème

Titulaire deux fois en onze journées de Premier League, Cristiano Ronaldo est frustré d'être remplaçant. Cette frustration est ressortie lors du match face à Tottenham, mais elle avait déjà été aperçue lors de sa sortie face à Newcastle et à d'autres reprises cette saison. Le quintuple Ballon d'Or n'est visiblement pas sur la même longueur d'onde qu'Erik Ten Hag et le voir finir la saison à Old Trafford est de plus en plus utopique.

Désireux de quitter Manchester United l'été dernier pour rejoindre un club disputant la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a été retenu par ses dirigeants. Mais l'international portugais a également manqué d'offre concrète. Cet hiver, CR7 va selon toute vraisemblance réitérer ses envies de départ et pourrait obtenir gain de cause.

Un championnat "exotique" comme seule porte de sortie ?

Selon plusieurs médias dont AS et ESPN, Cristiano Ronaldo connaît déjà sa future destination. Ou tout du moins, il sait déjà où il n'ira pas : en Europe. En effet, ESPN annonce que Manchester United serait prêt à laisser filer gratuitement Cristiano Ronaldo cet hiver afin d'économiser son salaire. Et c'est justement en raison de son salaire que CR7 sera contraint de quitter le vieux continent.

Selon les informations de AS, l'attaquant portugais et son entourage sont de plus en plus conscient qu'il sera difficile pour le joueur de rejoindre un club compétitif dans un des cinq plus grands championnats européens et de jouer la Ligue des champions à nouveau. Autrement dit, Cristiano Ronaldo sait que son avenir va passer par un championnat "exotique", à savoir la MLS ou un championnat des pays du Golfe.

Pour les deux médias, il est donc très fort probable que Cristiano Ronaldo quitte le football européen après la Coupe du monde 2022 qu'il disputera avec le Portugal. Une fin d'aventure avec les Red Devils en eau de boudin et une triste sortie pour le quintuple Ballon d'Or qui rêvait certainement d'une meilleure fin de carrière en Europe.