Mercato : Manchester City s’intéresserait à Vinicius Jr

Pep Guardiola n’est pas parvenu à attirer Harry Kane à Manchester City. La piste menant à l’international anglais des Spurs s’est avérée être trop dur à concrétiser. Plutôt que de s’entêter avec ce dossier, l’entraineur catalan est prêt désormais à se tourner vers un autre attaquant.

A en croire ce que rapporte The Mirror, Guardiola songe à arracher au Real Madrid l’un de ses hommes forts, en la personne de Vinicius Jr. Et il pourrait mettre la pression sur son board dans cette optique à la fin de la saison en cours.

Une recrue de choix pour Man City

L’intérêt de Pep envers l’international brésilien se comprend parfaitement. Ce dernier est devenu un joueur de niveau mondial et les statistiques sont là pour en témoigner. Cette saison, toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et offert 7 passes décisives (en 27 parties). Et au-delà de ces chiffres, Vinicius Jr est devenu un vrai joueur d’équipe. Le genre d’élément qu’affectionne Guardiola pour son attaque.

Mais est-ce que le Real Madrid est disposé à faire affaire avec Manchester City. A moins qu’ils ne se renforcent sérieusement en attaque en faisant venir par exemple Kylian Mbappé et/ou Erling Haaland, on voit mal les Madrilènes se séparer de leur homme en forme.