Mercato, Manchester City casse sa tirelire pour Jack Grealish

Cible prioritaire de Manchester City, Grealish devrait signer dans les prochains jours suite à une offre 117 millions des Citizens.

Manchester City devrait conclure un transfert record de 117 millions d’euros pour le milieu de terrain d'Aston Villa Jack Grealish dans les prochains jours, Goal peut le confirmer.

Les champions de Premier League ont fait une offre pour l'international anglais fin juillet, des informations indiquant que le joueur est déjà à Manchester pour signer un accord.

City a refusé de commenter cette décision, mais il est entendu que l'accord pourrait être conclu avant le choc du Community Shield des Citizens contre Leicester City samedi.

Pourquoi Guardiola veut Grealish ?

La signature de Grealish représenterait un très grand coup pour l'un des talents les plus excitants du football anglais et Pep Guardiola en est un grand fan depuis qu'il l'a décrit comme un "joueur exceptionnel" en 2020.

Avec l'attaquant de Tottenham Harry Kane, City avait fait du joueur de 25 ans l'une de ses cibles prioritaires cet été, estimant qu'il ajouterait une dimension supplémentaire à l’équipe du coach espagnol.

Grealish a montré qu'il pouvait changer la donne à l'Euro 2020 lorsqu'il a ajouté du flair et de l'inspiration en venant du banc pour l'Angleterre, et Manchester City pense qu'il peut apporter encore plus de qualité à une équipe talentueuse et l'amener à un premier succès en Ligue des champions après avoir raté la dernière marche la saison dernière quand ils ont été battus en finale par Chelsea.

Pourquoi quitter Villa ?

Grealish est avec Aston Villa depuis l'âge de six ans et a fait face à un dilemme difficile de quitter son club d'enfance, mais un déménagement à l’Etihad Stadium offre l'opportunité de se battre pour la Premier League ainsi que de jouer la Ligue des champions, ce qui est loin d’être le cas à Villa même si les propriétaires Nassef Sawiris et Wes Edens ont des projets ambitieux pour le club.

Il n'a également pas caché son admiration pour Kevin De Bruyne et a noué une relation étroite avec la star montante de City Phil Foden avec l'Angleterre, tandis que travailler avec Guardiola lui donne l'opportunité d'élever encore plus son niveau.

Un transfert record

L'accord de 117 millions d’euros serait un nouveau record de l’autre côté de la Manche, éclipsant les 98 millions d’euros que Manchester United a payés à la Juventus pour Paul Pogba en 2016. Il écraserait également le propre record de transfert de City, qui a été établi par le transfert du défenseur Ruben Dias l'été dernier qui a coûté 66 millions d’euros en provenance de Benfica.

Manchester City devra peut-être battre à nouveau ce record s'ils veulent finaliser un accord pour Kane, Tottenham n’étant pas prêt à faire baisser les prix.