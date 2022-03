Mercato : Manchester City a un plan pour faire venir Haaland

Manchester City a "un accord en place" pour signer Erling Haaland du Borussia Dortmund cet été, rapporte le Daily Mail.

Une opération à 120 millions ?

Le joueur de 21 ans dispose d'une clause libératoire de 63 millions de livres sterling (75 millions d'euros) qui peut être activée cet été, et tous les plus grands clubs européens souhaitent attirer Haaland dans une course au transfert.

City a apparemment discuté des conditions personnelles avec Haaland, et l'on affirme qu'ils sont maintenant confiants de conclure un accord pour amener le Norvégien en Premier League.

Le rapport indique qu'un accord d'une valeur de plus de 100 millions de livres (120 millions de dollars) devrait être signé, ce total comprenant sa clause libératoire et les honoraires de son agent, Mino Raiola.

Le Real Madrid serait le principal concurrent de City pour la signature de Haaland, même si The Mail affirme que l'attaquant choisira finalement de rejoindre l'Angleterre.

En effet, les conditions personnelles auraient déjà été "discutées" et "le cadre du transfert est prêt à être signé par les chefs de City".

Le montant de l'indemnité de transfert ne poserait aucun problème à City, qui a fait de Haaland sa priorité numéro 1 en matière de transfert.

Cible numéro 1 pour City

Le Times, quant à lui, rapporte également que City est confiant quant à la conclusion d'un accord pour Haaland.

L'article indique que des responsables de City se sont rendus à Monaco en février pour rencontrer les représentants de la star de Dortmund et discuter d'un éventuel transfert.

Des cadres supérieurs des champions de Premier League, dont le directeur sportif Txiki Begiristain et le chef des opérations footballistiques Omar Berrada, étaient apparemment présents à la réunion.

Le rapport suggère également que City dira à Haaland de les rejoindre l'été prochain et d'ignorer l'intérêt du Real Madrid pour le moment, et de se diriger potentiellement vers l'Espagne pour rejoindre les géants de la Liga à un stade ultérieur de sa carrière.

Selon nos informations, Erling Haaland a été identifié comme la cible numéro un de City depuis qu'ils ont manqué Harry Kane l'été dernier.

La concurrence pour l'international norvégien est féroce, mais cela n'a pas découragé City, l'opportunité de travailler avec Pep Guardiola étant considérée comme un argument de vente majeur.

Les représentants de Haaland ont parlé à un certain nombre de clubs, mais City est apparu comme le principal candidat, le Real Madrid étant à la recherche de l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé et le FC Barcelone étant gêné par des problèmes financiers.

La clause de rachat de Haaland ne sera pas un problème et les exigences salariales devront être soigneusement étudiées avec plusieurs joueurs à hauts revenus déjà au club.

Mais City fait tout son possible pour conclure un accord, Guardiola cherchant désespérément un attaquant malgré le succès de son équipe sans avant-centre.

Qu'ont dit Dortmund et Haaland au sujet d'un transfert ?

Alors que Haaland n'a pas dit où il veut aller, il a admis en janvier que l'équipe allemande a mis la pression sur lui pour prendre une décision sur son avenir.

Il a déclaré à Viaplay : "Ces six derniers mois, j'ai choisi de ne rien dire par respect pour Dortmund.

"Mais maintenant, le club a commencé à me mettre la pression pour que je prenne une décision, mais tout ce que je veux, c'est jouer au football.

"Mais ils me mettent la pression pour que je prenne une décision maintenant concernant mon avenir. Cela signifie donc que je dois prendre une décision rapidement.

"J'ai dit depuis le début que je voulais me concentrer sur le football, parce que c'est là que je suis le meilleur, pas quand d'autres choses me viennent à l'esprit.

"Maintenant, ils ont mis la pression pendant un certain temps. Il est donc temps de mettre les choses en marche. Tout ce que je veux, c'est jouer au football, mais je ne peux pas le faire maintenant."

Dortmund, quant à lui, a maintenu qu'il était déterminé à garder Haaland, tout en reconnaissant qu'il y a un énorme intérêt pour lui et qu'il pourrait partir.

Des rapports ont suggéré que l'attaquant était à Munich en même temps que Xavi au début du mois de mars pour discuter d'un transfert à Barcelone, ce que le club de Bundesliga a démenti en insistant sur le fait qu'il n'était là que pour soigner une blessure musculaire.