Mercato - Malo Gusto intéresse fortement l'Angleterre

Le latéral droit lyonnais Malo Gusto est l'objet de convoitises européennes. Un nouvel intérêt prononcé serait même venu d'Angleterre.

Lancé l'an dernier dans le grand bain, Malo Gusto confirme les espoirs placés en lui au sein de la formation lyonnaise. Il est, avec Rayan Cherki et Castello Lukeba, l'une des rares satisfactions de la saison des hommes de Laurent Blanc. Encore très jeune, le latéral droit est même devenu le titulaire indiscutable. Une situation qui attise de l'intérêt. Une offre sérieuse devrait même arriver prochainement d'Angleterre.

De l'intérêt partout, surtout en Angleterre

L'été dernier déjà, plusieurs clubs s'étaient penchés sur ses performances mais l'OL avait fermé la porte à toute négociation. Mais les prétendants sont toujours plus au rendez-vous. Cet hiver, le Bayern Munich a frappé à la porte du latéral droit tandis que Chelsea, Tottenham et la Juventus ont également montré de l'intérêt. Et un nouveau prétendant, et candidat à prendre très au sérieux, vient d'entrer dans la danse.

Newcastle, qui avait déjà recruté Bruno Guimarães à l'OL l'hiver dernier, serait à nouveau prêt à allonger les billets du côté de Lyon. On parle d'une offre à venir de 30M. Élément rassurant pour les supporters, John Textor, le nouveau propriétaire du club, apprécie particulièrement son latéral droit et ne serait pas très ouvert à un départ cet hiver. Mais l'été s'annonce différent : le contrat de Gusto se termine en 2024 et, à moins d'une prolongation, l'OL sera obligé de le vendre si il ne veut pas le perdre gratuitement.