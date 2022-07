Mercato : Lyon ferme la porte pour Malacia

Le latéral gauche de Feyenoord ne viendra pas à l'OL, qui ne souhaite pas accéder à ses exigeantes demandes.

Tyrell Malacia ne viendra pas à Lyon. Courtisé par plusieurs clubs européens, le jeune latéral néerlandais du Feyenoord est attendu du côté de Manchester United, même si venue n'a pour l'heure pas été officialisée.

"L'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur"

En marge de la présentation devant la presse de Corentin Tolisso ce vendredi matin, Vincent Ponsot, directeur général de l'OL, n'a pas mâché ses mots envers le joueur.

"Si on n'a pas les moyens de recruter, on ne peut pas faire venir des joueurs de ce niveau, de manière générale, quel que soit leur amour ou pas pour l'OL. Donc ce n'est pas un sujet de moyens", a-t-il assuré.

"Par contre, je vais être très clair : l'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur. On a des demandes parfois, c'est comme ça dans le milieu du foot, qu'on ne fait pas.

"C'est vrai que ça fait parfois capoter les deals. Mais on veut chercher un arrière gauche, et on trouvera un bon arrière gauche."

"Le président est content de ne pas voir la police débarquer le matin"

Ponsot va même plus loin concernant les négociations avec le joueurs, qui n'ont pour l'instant pas abouti non plus avec les Red Devils.

"Je pense que le président est content de pouvoir dormir sereinement le soir et de ne pas voir débarquer la police le matin. Moi non plus", a-t-il lancé.

"Je ne peux pas tout dire. Le truc aurait dû être signé depuis mardi (à Manchester United, ndlr)... Ce n'est toujours pas fait. Interrogez vous."

Pour ce qui est de l'OL en tout cas, l'affaire est terminée. "Il n'a toujours pas signé, mais, pour nous, c'est clos. Parce que voilà, la probité du club est plus importante. On est fiers de travailler pour un club comme cela", conclut Ponsot.