Mercato - Lyon, Ferland Mendy dans le viseur du Real Madrid de Zidane ?

Le latéral gauche de l'Olympique Lyonnais serait la priorité de Zinedine Zidane à ce poste pour renforcer le Real Madrid la saison prochaine.

Si Zinedine Zidane a récemment assuré ne pas avoir les pleins pouvoirs, lors d'une conférence de presse, sur le mercato estival du , les dirigeants des Merengue auront à coup sûr envie de faire plaisir à leur entraîneur revenu au chevet du club après une saison totalement manquée. Les cibles du Real Madrid sont nombreuses pour l'été prochain, le Français voulant renouveler une bonne partie de son effectif afin de repartir sur un cycle vertueux.

Bien évidemment, en attaque et au milieu de terrain, des noms ronflants sont évoqués comme Neymar, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Harry Kane, Paul Pogba et bien d'autres. Mais en défense, hormis la signature d'Éder Militão, peu de noms sont sortis dans la presse espagnole. Selon les informations de Marca, Zinedine Zidane a choisi sa cible prioritaire pour renforcer le poste d'arrière gauche, et il s’agit de Ferland Mendy.

Zidane aurait contacté Mendy

Zinedine Zidane voudra très certainement relancer Marcelo, la saison prochaine, au poste de latéral gauche. Le Brésilien a été un élément important pour le Français lors de son passage fructueux chez les Merengue, mais il doit forcément lui amener de la concurrence à son poste. Et alors que le jeune Reguilon pourrait être prêté, c'est Ferland Mendy qui tiendrait la corde selon la presse espagnole. Le joueur de l’Olympique Lyonnais aurait séduit Zinedine Zidane notamment grâce à son apport offensif.

Ferland Mendy aurait même été directement contacté par l'entraîneur du Real Madrid en personne, qui lui aurait témoigné son intérêt. L'international français aurait de son côté expliqué qu’il était évidemment intéressé par le challenge. Si tel est le cas, le Real Madrid va désormais devoir négocier avec le président Jean-Michel Aulas. L'OL se prépare à perdre plusieurs joueurs cet été et si Ferland Mendy ne fait pas partie des joueurs que Jean-Michel Aulas comptait laisser filer, il ne facilitera certainement pas la tâche aux Merengue.

Selon les informations de Marca, un montant de 35 à 40 millions d'euros serait évoqué pour convaincre l'Olympique Lyonnais d'accepter de laisser partir Ferland Mendy l'été prochain. Ambitieux, le Real Madrid va selon toute vraisemblance renouer avec son histoire en réalisant un mercato faste cet été. Peu importe les postes, le Real Madrid devra sortir le chéquier pour se donner les moyens d'atteindre ses ambitions.