MERCATO – Luis Suarez à la conquête du Brésil : il rejoint le Grêmio Porto Alegre

Luis Suarez va relever un nouveau challenge : il vient de s'engager avec le Grêmio Porto Alegre.

A 35 ans, Luis Suarez n'a pas l'intention de raccrocher les crampons. En ce 31 décembre 2022, Luis Suarez a profité du dernier jour de l'année pour officialiser le choix de son nouveau club.

Un contrat de deux ans avec le Grêmio

L'attaquant uruguayen s'est engagé avec le club brésilien du Grêmio Porto Alegre qui vient de remonter en Série A brésilienne et compte sur sa nouvelle recrue pour assurer le maintien.

Luis Suarez s'est engagé avec le Grêmio jusqu'en décembre 2024.

« Je suis prêt pour ce beau défi au Grêmio et je suis impatient de jouer et de prendre du plaisir », a confié le joueur sur son compte Twitter.

A la découverte d'un nouveau championnat

Après l'Uruguay avec le Nacional, les Pays-Bas avec Groningue et l'Ajax, l'Angleterre avec Liverpool puis l'Espagne avec le Barça et l'Atlético de Madrid, Luis Suarez va découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat.

Avant de rejoindre Grêmio, Luis Suarez a joué d'août à octobre 2022 au Nacional, son club formateur, afin de garder la forme avant la Coupe du monde 2022, jouée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

Avec la Celeste, Luis Suarez a été éliminé au premier tour pour ce qui constitue sa dernière apparition dans cette compétition.