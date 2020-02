Mercato - L’OM vise une pépite de Newcastle, libre en juin

Selon les informations de The Athletic, l’OM pourrait réaliser une belle opération avec une pépite de Newcastle, libre au mois de juin.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, l’ manque de deniers. Et même en cas de qualification pour la Ligue des Champions, le club phocéen va devoir se serrer la ceinture lors du prochain mercato estival. L’objectif sera donc de réaliser de belles affaires à moindre coût, avec quelles possibilités sur le marché ?

Vraisemblablement, l’OM devrait se tourner vers des jeunes joueurs, notamment sous la forme de prêts… à moins de trouver une perle rare en fin de contrat ? Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien, pourrait justement avoir mis la main sur un tel cas en la personne de Matthew Longstaff, milieu défensif de âgé de 19 ans.

Baptême du feu réussi face à MU

Longstaff a eu droit à son baptême du feu fin 2019, face à . Et ce serait un euphémisme de dire qu’il a réussi ses débuts puisqu’il avait alors inscrit l’unique but de la rencontre. Depuis, il a enfilé le maillot des Magpies à 12 reprises, mais il n’a toujours pas prolongé son contrat, qui prendra fin en juin !

Logiquement, l’OM ne veut pas rater une si belle affaire. Toujours selon The Athletic, l’ et un club allemand seraient également sur les rangs pour ce joueur qui ne devrait pas coûter plus de 500.000 €, cette somme étant destinée à couvrir les droits de formation. Reste à savoir si Longstaff, qui attend un effort financier de la part de Newcastle, voudra quitter son club formateur.