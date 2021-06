Mercato, L’OM regarde du côté de la Premier League

A la recherche de renfort dans l’entrejeu, l’OM serait venu aux renseignements concernant Manuel Lazini, meneur de West Ham.

On dit les caisses de l’OM presque vides et obligeant Pablo Longoria à user de malice pour pouvoir recruter durant l’été mais le club marseillais est l’un des plus actifs sur le marché français depuis quelques semaines. Aucune recrue n’est encore venue garnir les rangs marseillais mais ça ne saurait tarder selon les derniers échos.

Après plusieurs semaines de négociations et la peur de voir la concurrence débarquer dans le dossier, Gerson (Flamengo) devrait venir renforcer le milieu de terrain marseillais. Le Brésilien ne devrait pas être la seule recrue dans ce secteur puisque les dirigeants marseillais multiplient les pistes possibles.

Matteo Guendouzi, de retour de prêt à Arsenal, est parmi l’une de ces cibles prioritaires sur la Canebière. Jeune et pas vraiment désiré par Mikel Arteta, l’international Espoir représente parfaitement le projet marseillais.

Mais le Gunner n’est pas le seul joueur de Premier League à avoir taper dans l’oeil de Longoria et Jorge Sampaoli. Si l’on reste bien du côté de Londres, c’est à West Ham que se trouverait l’autre joueur fortement apprécié par le duo d’hommes forts de l’OM d’après Foot Mercato.

En manque de confiance et de temps de jeu chez les Hammers depuis trois saisons (51 matches), Manuel Lanzini est sur le départ. Le milieu argentin ne sera pas retenu par David Moyes et a tout pour coller aux exigences marseillaises. Cadre de West Ham entre 2015 et 2018, Lanzini a pour lui de pouvoir évoluer en tant que meneur ou ailier notamment sur le côté gauche.

Avec un Dimitri Payet vieillissant et un Florian Thauvin ayant rejoint le Mexique, l’ancien de River Plate pourrait colmater deux postes en un. A 28 ans, Manuel Lanzini est en pleine fleur de l’âge et a déjà évolué avec Payet du côté de Londres. De quoi croire encore un peu plus à cette potentielle arrivée ?