Mercato : Loïs Openda quitte Lens pour Leipzig (officiel)

Après de longues négociations, Lens a officialisé ce vendredi le départ de Loïs Openda pour Leipzig. Un transfert estimé à 43 M€.

C’était attendu, c’est désormais officiel : Loïs Openda quitte Lens pour rejoindre Leipzig, a annoncé ce vendredi le club nordiste après de longues semaines de négociations.

6 M€ de bonus

Les Sang et Or, qui ont refusé plusieurs offres, en ont finalement accepté une dernière estimée à 43 millions d’euros, plus six millions d’euros de bonus.

À noter qu’il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire du récent 2e de Ligue 1, et également du plus gros achat de l’histoire du RBL. La saison passée, Openda a inscrit 21 buts en 38 matchs de L1.

Il jouera la C1 avec Leipzig

Le buteur belge ne découvrira donc pas la Ligue des Champions avec Lens, qualifié directement, mais il le fera avec Leipzig, 3e de Bundesliga la saison passée.