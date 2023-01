Mercato : Liverpool prend la pole pour Bellingham !

Alors que le Real Madrid semblait mener la danse, Liverpool serait le favori pour recruter Jude Bellingham cet été.

S'il ne devrait pas quitter le Borussia Dortmund cet hiver, Jude Bellingham sera sans aucun doute la principale attraction du prochain mercato d'été. Courtisé par la plupart des plus grandes écuries européennes, l'international anglais va devoir faire un choix, et le club qui aura sa préférence devra sortir le chéquier pour s'attacher ses services. Il faut dire qu'à 19 ans, il fait déjà partie des meilleurs à son poste et son avenir a tout pour être des plus brillants.

Liverpool mène la danse

Et si le Real Madrid semblait tenir la corde pour la nouvelle pépite du football mondial, qui lui aurait permis d'assurer l'avenir au milieu avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Federico Valverde, la donne pourrait avoir changé, et les Merengues pourraient être en train de se faire doubler dans ce dossier. Mais d'après la filiale allemande de Sky Sports, le club madrilène serait en fait "deuxième" derrière... Liverpool.

Une somme astronomique pour Bellingham

D'après le tabloïd allemand, les Reds, pourtant en difficulté cette saison, seraient actuellement en très bonne posture pour convaincre le jeune milieu de terrain de rejoindre leurs rangs à l'été 2023. Jürgen Klopp, qui a entraîné pendant 7 ans à Dortmund, a fait de Bellingham sa priorité absolue et ferait tout son possible pour le faire venir dans le Nord-Ouest de l'Angleterre. L'actuel 9ème de Premier League ne devrait pas avoir trop de problème à répondre aux attentes financières du BVB, qui dépassent largement les 100 millions d'euros. Reste maintenant à savoir s'ils parviendront à l'attirer définitivement, car tant qu'il n'a pas signé, tout peut encore arriver.