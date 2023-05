Mercato : Liverpool négocie avec Nice pour recruter Khephren Thuram

Liverpool s'intéresserait de très près au jeune international français de Nice Khephren Thuram.

Alors qu'il conclura sa quatrième saison avec l'OGC Nice en tant que membre de l'équipe type de la saison en Ligue 1, Khephren Thuram pourrait animer le mercato estival en approche après être devenu international français en entrant en jeu face aux Pays-Bas au mois de mars. Une ascension fulgurante qui semble le guider tout droit vers un grand club européen, bien que le jeune milieu de terrain confiait vouloir rester longtemps au Gym dimanche lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

Liverpool veut s'offrir Khephren Thuram

D'après les informations de L'Équipe, plusieurs clubs européens sont grandement intéressés par le plus jeune des fils de Lilian Thuram. On retrouve parmi eux Liverpool. Les Reds s'apprêtent à se séparer de quatre hommes forts de l'entre-jeu avec les départs de Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain. Jürgen Klopp souhaite rapidement combler le vide laissé par ses joueurs partants et il souhaite recruter un milieu "box-to-box" capable d'apporter aussi bien offensivement que défensivement.

Le quotidien français précise que les représentants des deux clubs discutent depuis plusieurs semaines d'un éventuel transfert et se sont même déjà rencontrés. Mais le club anglais n'est pas coutumier des dépenses folles sur le mercato, et le jeune international français risque de coûter très cher, surtout si la concurrence se renforce sur le marché.