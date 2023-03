Mercato : Liverpool ne souhaiterait plus recruter Jude Bellingham

Alors que Liverpool faisait partie des prétendants pour Jude Bellingham, le club anglais ne souhaiterait plus le recruter cet été.

Jude Bellingham devrait être sans aucun doute l'une des attractions principales du mercato estival 2023. À seulement 19 ans, le milieu du Borussia Dortmund affole déjà les plus grands clubs européens grâce à ses performances avec le BVB mais également avec l'équipe nationale d'Angleterre. Mais ce transfert, qui devrait vraisemblablement se faire cet été, a de grandes chances de figurer parmi les plus couteux de l'histoire puisque des montants largement supérieurs à 100 millions d'euros sont évoqués.

Liverpool ne veut pas entrer dans une course aux enchères

Alors forcément, il n'y a que très peu de clubs qui sont prêts à débourser une telle somme pour l'international anglais, ce qui réduit considérablement le nombre de prétendants crédibles. Le Real Madrid, Manchester City et Liverpool sont les trois plus cités et semblent être les plus en mesure de l'accueillir d'un point de vue financier mais aussi sportif. Mais ils pourraient bientôt n'être plus que deux.

Selon les informations de The Athletic ce lundi, les Reds ne souhaiteraient pas entrer dans une course aux enchères avec leurs deux concurrents puisqu'ils ne sont pas prêts à casser leur tirelire pour Bellingham, dont le contrat avec les Marsupiaux expire en 2025. Si aucune décision n'a été prise pour le moment, les dirigeants de Liverpool pourraient se retirer peu à peu à mesure que le prix augmente.